ختام رائع لبطولة الرماية بمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة الرماية للبندقية السكتون لمسافة 50 متراً والهوائية لمسافة 10 أمتار، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020 مساء أمس الأول في المنطقة المخصصة للرماية بتل مرعب، وشارك في البطولة 552 رامياً ورامية للظفر بالجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وفاز بالمركز الأول لفئة السكتون أحمد سلطان حميد الدرعي برصيد 94 نقطة، فيما احتل المركز الثاني مبخوت مبارك مبخوت المنهالي برصيد 93 نقطة، وجاء في المركز الثالث علي صوايح سيف الكتبي برصيد 93 نقطة.وفي فئة البندقية الهوائية للبراعم، انتزع علي سعيد علي المنصوري المركز الأول برصيد 150 نقطة، فيما احتل المركز الثاني سالم سهيل خوار المركز الثاني برصيد 149 نقطة، وجاء عبدالله منصور علي المزروعي في المركز الثالث برصيد 98 نقطة.

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توج الفائزين محمد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020، ومحمد راشد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والرائد محمد علي عبدالله الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، وعامر بن سنية المنهالي، رئيس لجنة بطولة الرماية في المهرجان.وأشرف على البطولة التي استمرت ليومين نادي الظفرة للرماية، ووفر لها كل المعينات اللازمة من أدوات وحكام ومدربين.

وأكد الرائد محمد علي عبدالله الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن بطولة الرماية في ظهورها الأول بالمهرجان حققت النجاح المنشود، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من الرماة فاقت التوقعات، إذ بلغ عدد المشاركين من الجنسين 552 مشاركاً وهو بكل تأكيد مؤشر جيد إلى أن بطولة الرماية حجزت موقعها لتصبح بطولة أساسية ضمن قائمة بطولات المهرجان في السنوات القادمة، وقال: المهرجان أصبح حدثاً جاذباً للزوار بما يقدمه من فعاليات متنوعة ومسابقات شيقة وبطولات متنوعة تجذب إليها عشاق التحدي والمغامرة من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف:المهرجان شهد هذا العام توسعاً كبيراً من حيث التنظيم والمسابقات والفعاليات المصاحبة التي تمتد على مساحات واسعة في صحراء ليوا شملت عدداً من الأنشطة الرياضية مثل بطولة الرماية والمسابقات الرئيسية في المهرجان ومنها بطولات السيارات والدراجات بالإضافة إلى المسابقات التراثية، وأتقدم بالشكر للجنة العليا المنظمة للمهرجان ولفريق عمل نادي الظفرة للرماية الذي أشرف باحترافية ومهنية عالية على البطولة.