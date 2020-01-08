راشد بن سعود يتوج أبطال «الهجن العربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، سباق الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان أم القيوين ال15 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

كما شهد السباق الذي أقيم في الفترة الصباحية أمس بميدان اللبسة بأم القيوين عدد من الشيوخ وأبناء القبائل إلى جانب محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن السباق 17 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل ولمسافة 5 كيلومترات.

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وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز (شواهين) لسالم حمد المحرمي، بينما فاز بالشوط الثاني (شوده) لمسلم محمد العامري وبالشوط الثالث (أرامكو) لسالم حمد العويسي.

أما الشوط الرابع فكان من نصيب (متعبه) لخلفان سالم المنصوري، في حين فاز بالشوط الخامس (بلشه) لسعيد نايع الغفلي، والشوط السادس (شاهين) لسيف راشد العليلي، والشوط السابع (العدملي) لسالم علي العامري، والشوط الثامن (عجائب) لخلفان سالم المنصوري، والشوط التاسع (المملكة) لمبارك محمد الكتبي، والشوط العاشر (مرهي) لسعيد سالم الشمطي.

والشوط الحادي عشر كان من نصيب (الذهب) ليعروف صغير اجتبي، والشوط الثاني عشر (شيمه) لسعيد عبيد المزروعي، والشوط الثالث عشر (عرب) لسعيد حمد العامري، والشوط الرابع عشر (غدير) لخليفة راشد الغفلي، والشوط الخامس عشر (ابراج) لسلطان محمد الخييلي، والشوط السادس عشر (شاهين) لسهيل عويضة الخييلي، والشوط السابع عشر (وضاح) لحمد سيف الغفلي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط وتسليمهم مفاتيح السيارات.