شباب الأهلي يستضيف خورفكان.. والحصن يستقبل البطائح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



تستكمل مباريات الأسبوع التاسع والأخير من الدور الأول من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في نسخته ال11، في السابعة من مساء اليوم، بمواجهتين قويتين تجمعان بين شباب الأهلي مع ضيفه خورفكان، ودبا الحصن مع البطائح، لتحديد بطل الشتاء.

تعد المباراتان فرصة لتقديم كرة قدم صالات على أعلى مستوى فني، على اعتبار أنها ستجمع أربعة من بين أقوى خمسة فرق في الدوري، وهي فريق النصر، إضافة إلى شباب الأهلي وخورفكان والحصن والبطائح.

يحتل شباب الأهلي المركز الثاني، متأخراً بفارق الأهداف عن البطائح، ولكليهما 15 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن النصر المتساوي معه في النقاط.

وستكون مواجهة خورفكان مع مستضيفه شباب الأهلي الليلة على صفيح ساخن، من خلال طموح كل واحد منهما لتحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة كاملة.

أما المواجهة الثانية التي تجمع بين دبا الحصن والبطائح، فهي تشكل واحدة من أقوى ديربيات مدينة الشارقة، قبل أن تكون صراعاً على حصد نقاط، وسباق نحو مراكز الصدارة؛ حيث يحتل البطائح المركز الأول برصيد 15 نقطة، ولدبا الحصن 12 نقطة، ويعتبر من أخطر القادمين من الخلف على فرق الصدارة، وفوزه اليوم سيجعله متساوياً مع نادي البطائح في محطة 15 نقطة، ويكون قد ضمن مركزاً متقدماً مع نهاية القسم الأول من المنافسة.

ومن المنتظر أن تكون الأندية قد بدأت في الإجراءات الرسمية لضم عدد من اللاعبين المقيمين الذين وصلوا من البرازيل، ويشاركون في التدريبات مع الفرق التي استقدمتهم منذ فترة؛ حيث جذب دبا الحصن 3 لاعبين، من بينهم ماركينوس، فيما سيضم البطائح البرازيلي يوري، وهناك برازيلي آخر هو ناتان يخضع للاختبارات مع الظفرة، ويخطط النصر لصفقة مميزة مع أحد اللاعبين البرازيليين.

أما على نطاق اللاعبين المواطنين، فلن تكون حركة الانتقالات مكثفة، بعد أن اتجهت كل الأندية لتدعيم صفوفها بضم لاعبين من فئة المقيمين.