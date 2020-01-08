المنتخب الأولمبي يصل بوريرام ويدخل أجواء كأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أمس إلى مدينة بوريرام التايلندية بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم قادمة من العاصمة بانكوك استعداداً لخوض مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث يلعب «الأبيض» الجمعة أمام منتخب فيتنام.

وأدى منتخبنا أمس أولى حصصه التدريبية في مدينة بوريرام على أحد الملاعب الفرعية تحت قيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المساعد، في حين عاد إلى الإمارات مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» بعد تعرضه للإصابة في التجربة الودية التي أقيمت أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلندي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية إصابته على مستوى الركبة وحاجته للعلاج والراحة.

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من جهته، تعهد ماجد راشد المحرزي لاعب وسط اتحاد كلباء ومنتخبنا الوطني الأولمبي، ببذل أقصى الجهد الممكن، وتقديم كل ما يملك مع بقية زملائه، من أجل تحقيق النتائج التي ينتظرها الجميع من المنتخب، مؤكداً أنهم على استعداد لتقديم كل غال ونفيس في سبيل تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية بالصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووصف ماجد راشد مشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة بالمهمة، مشيراً إلى أنها الطريق الذي يقود للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية، مبيناً أن الهدف الأساسي الذي يعملون لتحقيقه هو قيادة منتخب الإمارات للظهور في هذا المحفل العالمي الكبير للمرة الثانية بعد لندن 2012.

واعتبر نجم منتخبنا الأولمبي نهائيات كأس آسيا فرصة مناسبة للاعبين الشباب لتقديم أنفسهم بصورة جيدة، وتأكيد جدارتهم بارتداء شعار المنتخب.