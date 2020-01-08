محاولة أخيرة من الأهلي لضم أيليكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

تلقى نادي الزمالك، إخطاراً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بإقامة مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام في الساعة11 مساءً، ليكون الإخطار تأكيداً رسمياً حول عدم نقل المباراة من استاد السلام إلى استاد القاهرة، حيث سيقام اللقاء بشكل طبيعي في استاد السلام، بعدما تم إخطار الفريقين بشكل رسمي بذلك الأمر.

على صعيد مختلف، كلفت إدارة النادي الأهلي أمير توفيق، مدير التعاقدات بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين المقبلين من المفاوضات مع نادي لوزيرين السويسري لإتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسينج أيليكي الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووافق الأهلي على رفع المقابل المالي، من أجل إتمام الصفقة، على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب، بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمراره بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مسؤولو الأهلي أنه في حالة عدم إتمام الصفقة، نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء أيليكي فسوف تتجه مفاوضات الأهلي نحو التعاقد مع فراس الشواط، مهاجم فريق الصفاقسي التونسي، الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يجيد استغلال الفرص أمام المرمى، فضلا عن صغر سنه، وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

فيما أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز.

وتعرض مروان محسن، للإصابة بتورم في وجه القدم، خلال مشاركته بمباراة إف سي مصر بالدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.