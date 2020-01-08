منتخب هوكي الجليد يواجه فنلندا اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، مباراة قوية من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس بيلاروسيا الدولية، بحضور معظم وزراء جمهورية بيلاروسيا وأكثر من 10 آلاف متفرج في صالة مينسك أرينا أمس الأول، وقد شارك فيها الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو قائداً لمنتخب بلاده، وعلى ضوء نتيجة تلك المباراة المثيرة تأهل منتخب بيلاروسيا إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 9 - 5 على منتخبنا، فيما سيلعب غداً منتخبنا الوطني أمام فنلندا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

حضر المباراة من الجانب الإماراتي أعضاء سفارة الدولة في بيلاروسيا يتقدمهم أحمد محمد منقوش الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية رئيس البعثة.

وأهدى جمعة الظاهري كابتن منتخب الإمارات الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية قبل اللقاء الرئيس البيلاروسي باقة ورد، فيما أهدى الرئيس البيلاروسي بوصفه قائداً لمنتخب بلاده كابتن الإمارات درعاً تذكارية، وبعد نهاية اللقاء حرص الرئيس البيلاروسي على تحية لاعبي منتخب الإمارات وتهنئتهم والإشادة بأدائهم الجيد في اللقاء الذي شهد ندية كبيرة على معظم الفترات.وكان منتخب الإمارات قد تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته التي ضمت معه الصين ومنتخب البلقان، وتجاوز منتخب الصين بنتيجة 17 - 11 في الجولة الأولى، ثم تغلب على منتخب البلقان في المباراة الثانية بنتيجة 9 - 5، محققاً العلامة الكاملة في دوري المجموعات، قبل أن يصطدم في نصف النهائي مع المنتخب البيلاروسي.من ناحيته أكد هامل القبيسي أن المنتخب حقق العديد من المكاسب بالمشاركة في هذه البطولة، أهمها الخبرة الدولية من خلال مواجهة ومتابعة مختلف المدارس، في ظل مشاركة منتخبات بحجم بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والصين البلقان وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والبلطيق.

ولا سيما أن معظم تلك الدول قد ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في لوكسمبورج خلال إبريل المقبل.

وقال القبيسي: البطولة من أهم محطات الإعداد بالنسبة لمنتخب الإمارات قبل المشاركة في بطولة العالم المقبلة، ومن جهتنا نتوجه بالشكر والتقدير لسفارة الدولة في مينسك على جهودها الكبيرة لتوفير كل الدعم والمؤازرة للمنتخب في تلك المشاركة، كما أننا نتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس الروسي أليكساندر لوكاشينكو على توجيهاته الدائمة لمسؤولي الاتحاد البيلاروسي لتعظيم فرص التعاون المستمر مع المنتخب الإماراتي، وتبادل الخبرات والمعسكرات والمشاركة في البطولات بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين الاتحادين الإماراتي والبيلاروسي.