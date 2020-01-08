«كفو» و«جي 2» يحصدان الرموز في «الروية»

سجل اليوم الأول من منافسات العامة لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، حضوراً قوياً مع مشاركة 272 طيراً تنافسوا على مدار 6 أشواط، وجاءت النتائج والصدارة متنوعة في جميع الأشواط.

وشهد الشوط الأول للعامة لفئة جير شاهين فرخ للرموز، مشاركة 17 طيراً، ونجح الطير «كفو» لعبدالله خلفان القبيسي في الفوز بالمركز الأول، وأهدى الطير «مشكور» مالكه بطي خلفان القبيسي صدارة الشوط الثاني الرئيسي لفئة جير شاهين فرخ، والذي شارك فيه 63 طيراً، وتصدر محمد سعيد المنصوري المركز الأول للشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ نقدي، الذي شارك فيه 78 طيراً، وجاءت الصدارة عبر الطير «ام 27»، أما الشوط الرابع لفئة جير شاهين جرناس للرموز، والذي شارك فيه 18 طيراً، فقد فاز بالمركز الأول حمدان مبارك المنصوري عبر الطير «جي 2»، وتصدر الطير «ياس» قمة الشوط الخامس الرئيسي لفئة جير شاهين جرناس، الذي شارك فيها 45 طيراً، وأهدى مالكه خالد ناصر الهاجري الصدارة، وفاز حمدان سعيد جابر بالمركز الأول في الشوط السادس في فئة جير شاهين جرناس نقدي، والذي شارك فيه 51 طيراً، وجاءت الصدارة عبر الطير «اس 4».

وأكد دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور التلواح أن الأجواء خلال منافسات اليوم الأول من العامة مثالية ورائعة مع وجود الغيوم في السماء على عكس عندما تكون هناك رياح ربما تساعد الطيور على السرعة ولكن الأجواء كانت غائمة وفي هذه الحالة لا توجد رياح تساعد الطيور وهنا الطير الأفضل هو من يفوز بالسباق.

وأضاف أن أعداد المشاركين كبيرة وكانت المشاركة في السابق بأي طير ولكن الآن هناك تجهيز للبطولات وبالتالي لا يشارك إلا الطير الجاهز فقط، وهو ما يجعل المنافسة قوية للغاية بين جميع الصقارين، والفرق الجديدة التي ظهرت في الميدان ما هي إلا مجموعة من الملاك شكلوا فريقاً بأسمائهم وجمعوا طيورهم في البطولة.