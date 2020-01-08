سيارات لخمسة مشجعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولات الثلاث الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم فرحة كبيرة أدخلتها رابطة المحترفين الإماراتية على قلوب المشجعين الأوفياء لأنديتهم، بعدما قامت بتوزيع خمس سيارات أودي A3 على خمسة فائزين محظوظين ، اشتروا تذاكرهم إلكترونياً وحضروا ما لا يقل على ثلاث مباريات لفرقهم المفضلة.

وحضر ماتيوس روديك من بولندا مباراة الفهود أمام الجزيرة في الجولة العاشرة برفقة ابنه، وخرج من زعبيل فائزاً بأولى السيارات، وفي أبوظبي كان الفوز من نصيب محمد إقبال من الهند، كمشجع لنادي بني ياس، وفي مباراة الكلاسيكو بين الوحدة والعين كانت الفرحة من نصيب محب العنابي حمد العفيفي، كما فاز مشجع الشارقة طلال الشحي، والعيناوي ربيع المنصوري بسيارتي أودي A3.