«الشارقة الرياضي» يختتم دورة «أدوات استشراف المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية أدوات استشراف المستقبل الرياضي «التخطيط بالسيناريو» والتي نظمت يومي 5 و6 يناير 2020 في نادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس ومشاركة 25 منتسباً من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالمجلس ومسؤولي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الأندية الرياضية لاستكمال عشر ساعات تدريبية تنوعت بين أسلوب النقاش والحوار وأسلوب اللعب وأسلوب المحاضرة لبعض المفاهيم والمعارف الأساسية ودراسة الحالة وأسلوب التقييم من خلال التكليفات والمهام.

وبهذه المناسبة، قال عيسى هلال الحزامي: «تمثل هذه الدورة قيمة مهمة بالنسبة للمشاركين خلال المرحلة القادمة ومع العام الجديد حيث تناولت جوانب مهمة ومواضيع حيوية تزيد من خبراتهم ومعلوماتهم وشكلت فوائد كبيرة تنعكس على مجال العمل الرياضي والإداري والإشرافي وتعتبر إضافة جديدة للتخطيط لمختلف المشاريع والمبادرات وفق المواضيع التي تناولتها».

وحاضر الدكتور موفق الزيات خلال الدورة في عدد من المواضيع منها مدخل عام لاستشراف المستقبل، وحصر التوجهات العالمية الكبرى والمتغيرات المعززة لاستشراف المستقبل، وأهمية الاستشراف وخصائص المستشرفين والفرق بيت التخطيط الاستراتيجي والاستشراف، والعام 2020 وتحضيرات الدولة ل 50 عاماً من الوحدة ودور الاستشراف المستقبلي لتحقيق تطلعات الدولة وتصميم خطة عامة لاستشراف المستقبل وحالة عملية تطبيقية لبناء السيناريو الاستشرافي ونقاش مفتوح حول مستقبل الرياضة وحالها في الخمسين سنة القادمة.

وفي نهاية الدورة، قام عيسى هلال الحزامي بتسليم شهادات المشاركة للمنتسبين الذين تقدموا بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على المشاركة في الدورة القيمة وأهميتها بالنسبة لهم.