فوز مثير للشارقة على النصر في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أسفرت نتائج المرحلة السادسة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة السلة عن مواصلة شباب الأهلي والشارقة والنصر صدارة الترتيب، وكانت الجولة الأخيرة شهدت فوزاً صعباً حققه الشارقة على مضيفه النصر بنتيجة 96-95 قبل ثوانٍ من نهاية المباراة التي كان خلالها العميد النصراوي أقرب إلى الفوز، إلا أن ثلاثية محترف الشارقة ريتشارد كلاسيكو في سلة النصر قلبت تأخر الشارقة بنقطتين إلى فوز بفارق نقطة، وفي نفس المرحلة فاز الوصل على العين 70-53، وفاز شباب الأهلي على البطائح 97-96، وفاز الظفرة على الجزيرة 91-58، وفاز بني ياس على الوحدة 75-63.

وتقام المرحلة المقبلة غداً الخميس وتشهد 6 مباريات دفعة واحدة، حيث يستضيف بني ياس نادي العين، ويلتقي الظفرة مع الوحدة، ويلتقي البطائح مع الجزيرة، ويلتقي الشارقة مع شباب الأهلي، ويلتقي الوصل مع النصر.

ويختتم الدور التمهيدي الأول من المسابقة يوم 16 يناير الجاري، وتتوقف بعده المسابقة لحين الانتهاء من تنظيم الإمارات للنسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، بمشاركة 10 فرق، يتقدمها المنتخب الوطني الأول بجانب أهم الفرق العربية والآسيوية.