الوصل لن يجدد للعزيزي وخميس إسماعيل إلى الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أعلن نادي الوصل إنهاء عقد لاعب وسطه خميس إسماعيل بالتراضي، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف «الإمبراطور» منذ يونيو/ حزيران 2018.

وكان خميس إسماعيل فسخ عقده تمهيداً للانتقال إلى الوحدة الذي اتفق معه على تفاصيل التعاقد كافة.

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من جانب آخر، تتجه النية عند إدارة شركة كرة القدم بنادي الوصل إلى عدم التجديد لمدافع الفريق سالم العزيزي المنتقل قبل عامين إلى صفوف الإمبراطور قادماً من نادي العين.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للوصل كان قد منح اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام عقب مباراته الأخيرة في الدوري أمام بني ياس، يعقبها معسكر مفتوح لمدة 6 أيام، يعقبه خوض مباراة تجريبية مع أحد الفرق قبل استئناف مشوار الوصل في الدوري الذي يحتل فيه المركز السادس.

وكان الروماني ريجيكامب مدرب الوصل حدد متطلباته من لاعبين جدد لضمهم إلى صفوف «الإمبراطور»، ووضع طلباته في عهدة الإدارة لتقرر ما تراه مناسباً.