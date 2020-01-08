منتخب الجودو للفئات العمرية ينتظم فـي معسكر تونس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتظم منتخبنا الوطني للجودو للفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب في معسكره الحالي بمدينة القيروان التونسية عقب وصوله إلى هناك أمس الأول، وذلك استعداداً للاستحقاقات العربية والخليجية والآسيوية المقبلة.

وشهد التدريب الأول الذي جرى بصالة القيروان الرياضية على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة منتخب تونس للناشئين حماسة كبيرة من لاعبي المنتخبين، استعداداً للبطولة العربية التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة من 29 يناير الحالي وحتى الثاني من فبراير المقبل، على مستوى الأشبال والناشئين والشباب.

وضمت بعثة منتخبنا التي ترأسها محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد 9 لاعبين هم: سعيد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم لفئة الشباب، وعيسى جميل في وزن تحت 80 كجم لفئة الشباب، وعلى مستوى الناشئين 3 لاعبين هم: أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، وراشد الحوسني في وزن تحت 66 كجم، وحارب جمعة في وزن تحت 100 كجم، وفي فئة الأشبال 4 لاعبين هم: حمد الهاشمي في وزن تحت 50 كجم، وحميد الشامسي في وزن تحت 44 كجم، ومانع جمعة في وزن تحت 55 كجم، وأحمد صالح في وزن تحت 66 كجم، بجانب المدرب جعفر النخلي.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو على الاطمئنان على وصول بعثة منتخب الأمل بسلام خلال اتصال هاتفي، وعلى انتظامهم في معسكر التدريب استعداداً للبطولة العربية والمشاركات المقبلة على المستويين المحلي والإقليمي، مواصلة للاهتمام بمنتخبات المراحل العمرية التي يحرص الاتحاد على رعايتها وتوفير كافة متطلبات النجاح لها، أملاً في تحقيق الاستفادة الفنية القصوى من تلك الفترة التدريبية.