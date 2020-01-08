معسكر عماني للشرطة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي عدي الربيعي، إن فريق الشرطة دخل معسكراً تدريبياً في العاصمة الأردنية عمان استعداداً لمواجهة فريق الشباب السعودي في إياب دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس». مبيناً، أن مباراة الإياب ستقام في العشرين من الشهر الحالي في عمان، مؤكداً أن فريق الشرطة يسعى إلى استعادة اعتباره بعد أن تعرض إلى خسارة غير متوقعة في مباراة الذهاب بستة اهداف دون رد.

وأضاف ان المعسكر التدريبي في عمان سيتضمن مباراتين وديتين أمام الوحدات والفيصلي الأردنيين.

من جانب آخر منحت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي بطاقة الاستغناء للاعبها مصطفى ناظم، من أجل الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.