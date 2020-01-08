65 دولة تشارك في «أبوظبي للجوجيتسو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن 65 دولة سجلت حتى الآن للمشاركة في جولة أبوظبي التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري على صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وأن أكثر من 152 نادياً وأكاديمية من مختلف قارات العالم أنهوا إجراءات التسجيل مع الاقتراب من موعد إغلاق باب التسجيل نهائياً، ولاسيما في ظل الإقبال غير المسبوق على المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أنه تم إغلاق باب التسجيل لبعض الفئات التي استوفت الأعداد المطلوبة بل وتجاوزت المستهدفات، برغم استبعاد فئة الحزام الأبيض من بداية الموسم الحالي، وقال: ساعات باتت تفصلنا عن الإغلاق النهائي لباب التسجيل بكل الفئات قبل منتصف ليل بعد غد الخميس.

وأوضح: أندية وأكاديميات الجوجيتسو بالإمارات ومعظم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية ستشارك بكثافة في تلك الجولة، وأكاديمية نادي الوحدة تحظى حتى الآن بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات المسجلين في البطولة ب 128 لاعباً ولاعبة بواقع 54 لاعبة، و74 لاعباً، وبعدها أكاديمية كوماندو جروب ب 78 لاعباً ولاعبة، ثم «أي اف ان تي أكاديمي» ب 70 لاعباً ولاعبة، ثم الجزيرة ب 67 لاعباً ولاعبة، والعين ب 60 لاعباً ولاعبة، ثم نادي الشارقة للدفاع عن النفس ب 36 لاعباً ولاعبة، والظفرة 34 لاعباً ولاعبة، وبالمز سبورت أكاديمي ب 32 لاعباً ولاعبة.

وعن إجمالي أعداد اللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم من دولة الإمارات قال: حتى الآن 321 لاعباً من الإمارات، ومن البرازيل 205 لاعبين ولاعبات، و50 من كولومبيا، و45 من روسيا، و35 من إيران، و20 من الأردن، و17 من مصر، و16 من السعودية، وأعداد أقل من الدول الأخرى المشاركة.

وأكد البحري أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع عن كثب التفاصيل كافة للاستعداد لتنظيم تلك الجولة المهمة، وأنه سيتم تطبيق منظومة القوانين واللوائح الجديدة التي تم تجريبها في بطولة ملكة البساط بجولة ريو دي جانيرو بعد نجاحها وقياس معدلات تأثيرها الإيجابي في توفير الإثارة والمتعة في النزالات، وبناء عليه فستطبق على نزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود إضافة إلى نزالات «ملكة البساط»، حيث إن الأفضليات ستلغى وتتحول إلى نقاط.من ناحيته أكد رودريجو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي جراند سلام أن الأسبوع الأخير شهد كثافة كبيرة في الإقبال على التسجيل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة، كما زادت أيضاً كثافة التسجيل من جانب الأندية والأكاديميات الإماراتية المحلية، وأن قيمة جوائز نسخة أبوظبي تصل إلى 225 ألف دولار لمختلف الفئات، وأن الأحزمة المستهدفة والمسموح لها بالمشاركة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، للناشئين والبالغين والأساتذة.