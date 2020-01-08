حملة للتشجير.. ودورات في المسرح بنادي المدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل المعسكر الكشفي المسرحي السادس الذي ينظمه نادي المدام الثقافي الرياضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، فعالياته وأنشطته ضمن البرنامج السنوي، وتم تنظيم حملة للتشجير بالتعاون مع بلدية منطقة المدام، وشارك في الحملة 35 لاعباً ومنتسباً للنادي، وتم زراعة أكثر من 100 شتلة في حديقة المدام العامة، كما نظم النشاط عدداً من ورش التدريب في مجال العمل الكشفي منها: مراسم رفع العلم، وطابور الصباح ونصب الخيم الكشفية، والعادات والتقاليد، قدمها القائد الكشفي أبو بكر علي بن صالح، كما قدم النشاط ورشاً في المسرح قدمها جاسم يوسف وطلال البلوشي، حيث يستمر المعسكر على مدار ثلاثة أيام، حيث أقيم في مفوضية مرشدات الشارقة ونظم البرنامج رحلة ترفيهية إلى مردف سيتي سنتر للمشاركين، ونظم عدداً من المسابقات المتنوعة في مختلف الفنون.

وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام أن المعسكر يحقق أهدافه الاستراتيجية التي نظم من أجلها ويسير على النحو المطلوب من خلال الورش والدورات التي يقدمها من خلال برنامج يمتد من السادسة صباحاً إلى التاسعة مساء، بمشاركة عدد من المشرفين والمتطوعين، كما قدم بسام عبد ربه ورشة في الرسم والخط العربي للمشاركين.

يذكر أن المعسكر يقام سنوياً خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، لتطوير مهارات اللاعبين وإكسابهم الثقة بالنفس وصقل قدراتهم، حيث يضم المعسكر أكثر من أربع ورش تدريبية إضافة إلى ثلاث دورات وثلاث رحلات ترفيهية وعدد من المسابقات وثلاث زيارات لمؤسسات ذات نفع عام.