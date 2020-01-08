أرسنال يعبر بصعوبة في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ أرسنال الدور الرابع من كأس إنجلترا بصعوبة بالغة بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة الأولى.

وواصل فريق «المدفعجية» انطلاقته الجيدة للعام الجديد بعد فوزه في مطلعه على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة 21 من الدوري، ليحقق، الاثنين، انتصاره الثاني تحت إشراف مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، لكن بعد لقاء صعب كان فيه ليدز الطرف الأفضل في الشوط الأول، قبل أن يسجل «المدفعجية» في الثاني عن طريق الشاب ريس نيلسون الذي وصلته الكرة على باب المرمى إثر تشتيت خاطئ من المدافع الإسكتلندي باري دوجلاس لعرضية الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ويلعب أرسنال في الدور المقبل مع فريق بورنموث.