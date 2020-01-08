الأسدان يزأران في «الكالتشيو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت المطاردة بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلب الأول على كالياري 4-صفر، والثاني على مضيفه نابولي 3-1، في مباراتين ضمن الجولة 18 شهدت تألق نجمي الفريقين كريستيانو رونالدو الذي سجل«هاتريك» والبلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدفين.

ورفع يوفنتوس وإنترميلان رصيدهما في صدارة «الكالتشيو» إلى 45 نقطة لكل منهما.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة كالياري، وتكفل الأرجنتيني هيجوتين بالرابع، ليصبح كريستيانو اللاعب الوحيد الذي يسجل هدفاً على الأقل في البطولات الخمس الكبرى في كل من الأعوام ال18 التي أمضاها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا من 2003 حتى 2020.

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وعلى ملعب «سان باولو»، فك إنتر عقدته في معقل نابولي حيث لم يذق طعم الفوز عليه في الدوري منذ 1997 (2-صفر)، وخرج منتصراً بفضل ثنائية للبلجيكي روميلو لوكاكو، في حين سجل الثالث للإنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وهدف نابولي الوحيد البولندي أركاديوش ميليك.

من جهة أخرى، أشادت الصحف الإيطالية بتألق كريستيانو رونالدو ولوكاكو ووصفتها بالأسدين.

وعنونت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «الأسود في الشتاء، زئير الأسكوديتو (اللقب) يتواصل من لوكاكو ورونالدو».

وقالت صحيفة «توتو سبورت»: يوفنتوس وإنتر، المعركة مستمرة.