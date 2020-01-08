لاعبو «لشبونة» تحت رحمة «الألتراس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

صدم حارس وولفرهامبتون ري باتريشيو المحكمة في البرتغال؛ عندما أدلى بشهادته في قضية تعرض لاعبي فريق سبورتينج لشبونة لهجوم من قبل 50 مشجعاً من الألتراس في ملعب التدريبات في 15 مايو/حزيران 2018.

وتحدث باتريشيو عبر «سكايب»، في شهادته عن القضية، التي تم فيها الاعتداء على اللاعبين بعد موسم مخيب، عن تعرضه للتهديد بكسر فكه، وأن المشاغبين هاجموا بعض اللاعبين وأعضاء الكادر الفني، وخربوا غرف الملابس، واعترف قائلاً: «في إحدى المرات دخلوا أكاديمية ألكوشيتي، وتمنيت ألا يقتلونا. كان الكثير من لاعبي الفريق في غرفة الملابس يستعدون للتدريبات، وسمعنا ضجيجاً وصراخاً بالقرب من الغرفة. حاول فاسكو فيرنانديز الذي كان سكرتير الفريق الفني غلق الباب؛ لكنه لم ينجح، دخلوا الغرفة مقنعين وقاموا بضربنا. لم يكلموا أحداً، يحملون العصي والمشاعل ويضربون فقط. حاولنا تهدئتهم؛ لكنهم قالوا لنا عار عليكم لا تستحقون هذا القميص. قال لي أحدهم: هل تريد الرحيل؟ سأكسر فكك.

وتعرض الأرجنتينيان ماركوس أكونا ورودريجو باتاجليا وفق تقرير الشرطة لأسوأ الكدمات كما شوهد الهولندي الدولي باس دوست بجرح في رأسه، وعانى المدربان المساعدان ماريو مونتيرو وراؤول جوزيه إصابات أيضاً، ونزف المدرب جيزوس من فمه وأنفه؛ بسبب الضرب.