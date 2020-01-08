عمار بن حميد: الفروسية قفزت عالياً بفضل دعم حاكم عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تنطلق اليوم بميدان الفروسية بعجمان منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020 تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» بإشراف جمعية الإمارات للخيول وتستمر أربعة أيام.

ويشارك في البطولة 297 خيلاً من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في دولة الإمارات وخارجها وتثبت هذه المشاركات ارتفاع مستوى البطولة وتطورها عاماً بعد عام.

ويشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول على ثمانية أشواط، الفئة الأولى المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» و«ج» والفئة الثانية المهرات بعمر سنتين «أ» و«ب» والفئة الثالثة المهرات بعمر ثلاث سنوات «أ» والفئة الرابعة للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق «أ» و«ب».

وتستأنف البطولة يوم غد الخميس بالفئة الرابعة للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق «ج» و«د» والفئة الخامسة الأمهار بعمر سنة «أ» و«ب» والفئة السادسة المهور بعمر سنتين «أ» و«ب» والفئة السابعة الأمهار بعمر ثلاث سنوات «أ».

ويقام في اليوم الثالث للبطولة مزاد لبيع 54 خيلا من أجود السلالات العربية الأصيلة.

رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.

كما قدم الشكر والتقدير لسموهم للرعاية والاهتمام والدعم الكبير الذي ظلت تجده رياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة ما كان له الأثر الكبير في جعل هذه البطولة في طليعة المسابقات في الدولة وتحظى بحضور متميز.

وقال سموه إن إقامة هذه البطولة السنوية يرجع إلى الدعم المطلق الذي يوليه صاحب السمو حاكم عجمان لكل الفعاليات الرياضية التي تقام بإمارة عجمان، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد، مؤكدا أن رياضة الفروسية خاصة وبفضل توجيهات سموه ومتابعته المتواصلة حققت مكانة متميزة بين إمارات الدولة وينتظرها مستقبل واعد كنتاج طبيعي لما توليه إمارة عجمان لهذه الرياضة من رعاية واهتمام.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أن تنظيم هذه البطولة للعام الثامن عشر على التوالي هو امتداد طبيعي لبطولة الأعوام الماضية وبطولة هذا العام تحمل الجديد والكثير من المفاجآت المثيرة.

وحول أهداف البطولة قال سموه: نأمل من خلالها في تعميق مثل هذه الرياضات في نفوس الناس والاطلاع على سلالات الخيل المختلفة وتوجيه الراغبين في اقتنائها وأن نقدم للمواطنين والمقيمين متعة المشاهدة والاستمتاع، كما أن هذه المناسبة فرصة تعكس الوجه المشرق والمتجدد للإمارات من خلال التطورات المتلاحقة والتنمية المتصاعدة التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربي تتكامل مع بقية البطولات المشابهة لها والتي تقام في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأي إنجاز يتحقق في هذه البطولات يرفع اسم دولة الإمارات في هذه المسابقات على المستوى الخارجي لاسيما وأن مثل هذه الرياضة أخذت تتسع في أنحاء العالم.

وعن توقعات سموه لهذه البطولة قال إن هذه البطولة في نسختها الثامنة عشرة ستكون أقوى من المسابقات الماضية بكل تأكيد بسبب تراكم الخبرات لدى المشاركين ولما نتوقعه من مشاركات جديدة لخيول ستحضر لأول مرة بعد السمعة الطيبة التي تحققت للبطولة في الدولة.. مشيراً إلى الاستعداد الجيد للخيول من خلال مشاركتها في بطولات عالمية خارجية واكتسابها المزيد من التدريب والإعداد.