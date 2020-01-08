كورتوا.. ضحية صافرات «البرنابيو» يتحول إلى «جدار» مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تنطلق اليوم في مدينة جدة السعودية كأس السوبر الإسبانية، التي تقام لأول مرة بنظام جديد على شكل بطولة رباعية مصغرة، يتقدمها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة.

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» الذي يتسع ل62 ألف متفرج في جدة، يلعب اليوم ريال مدريد مع فريق فالنسيا بطل الكأس، فيما يلتقي الخميس في ثاني نصف نهائي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية الأحد في جدة أيضاً.

وكانت بعثة ريال مدريد حطت الرحال في السعودية الإثنين، وأكد النادي الملكي غياب نجميه الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة في العضلة الخلفية في الفخذ اليسرى، والويلزي جاريث بيل بسبب التهاب في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى البلجيكي ايدين هازارد الغائب منذ فترة.

تباهى نادي برشلونة ببيع جميع تذاكر مباراة الغد أمام أتلتيكو على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الذي يتسع ل62 ألف متفرج بعد 24 ساعة من طرحها للبيع مع بيع 35 ألف تذكرة لنهائي الأحد حتى الآن، فيما بقيت حتى مساء الإثنين 10 آلاف تذكرة من مواجهة الريال - فالنسيا حسب تقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

من جهتها، تطرقت صحيفة الموندو إلى استثمار الريال مبلغ 319.8 مليون يورو في شراء المواهب الصغيرة، دون ال18 عاماً، لضمان الفوز بجائزة الكرة الذهبية في العشر سنوات المقبلة.

وضم الريال فيدي فالفيردي وكوبو وأوديجارد وأشرف حكيمي وريجيلون وفاليخو وسيبايوس ولونين وإبراهيم دياز، ناهيك عن الجوهرتين البرازيليتين فينيسيوس ورودريجو والصربي يوفيتيش ثم آخرهم الواعد رينييه ليكون لديه نجم في كل موقع.

ويقول الرئيس بيريز لكل وافد من هؤلاء اللاعبين: «ولدت لتلعب في ريال مدريد»، لكنه إما يكتسب «دي أن اي» النادي سريعاً مثل فينيسيوس ورودريجو أو يرسل للإعارة في أحد أندية أوروبا لكسب الخبرة مثل أوديجارد وحكيمي وسيبايوس.

كما سلطت الصحافة الضوء على حارس الريال البلجيكي تيبو كورتوا الذي تحول من ضحية صافرات استاد «البرنابيو» إلى «جدار» بسجل إنقاذ قياسي للكرات.

وعاد البلجيكي ليكون واحداً من أفضل الحراس في العالم بعد محافظته على نظافة شباكه 11 مباراة من أصل 21 في جميع المسابقات هذا الموسم ليقضي على الشكوك التي أحاطت بالموسم الأول لنجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

أفضل حارس

وعلق زيدان على تألق كورتوا: «إذا واصل على هذا المنوال، سيكون أفضل حارس في العالم».

واهتزت شباك كورتوا 9 مرات من أصل 12 هدفاً في النصف الأول من الموسم، وهو أفضل رقم قياسي منذ موسم 1987-1988 عندما كان باكو بيو حارساً، ليصبح كورتوا على قدم المساواة مع حارس أتلتيكو يان أوبالاك وحارس برشلونة تير شتيجن.

وتألق كورتوا قد يمكنه من حصد جائزة زامورا التي تقدم لأفضل حارس في الليجا وهي جائزة لم يحصدها الريال منذ إيكر كاسياس قبل 12 عاماً. وتصدى كورتوا ل27 كرة من أصل 30 تسديدة مباشرة في المباريات الأخيرة بعد معاناته من صفير المشجعين الذي لاحقه في شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا وخروجه من الملعب بداعي مرض في المعدة إثر تسببه بدخول هدفين. زيدان بعد تلك المباراة أقصاه من الحراسة أمام غرناطة في السبت التالي وأدخل الفرنسي أريولا مكانه وبدا كما لو أن كورتوا فقد مكانه إلى الأبد بعد سيل من الانتقادات، قبل أن يعود أقوى.

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مواجهة المشككين

دعمت الإدارة حارسها الأول وأجرى كورتوا مقابلة وصفت ب«التنفس الصناعي» العاجل مع صحيفة ماركا قال فيها البلجيكي: «إذا كنت تريد أن تكون حارساً في ريال مدريد عليك أن تتحمل الضغط»، وورد في تقرير ماركا: «لا توجد عنده مشكلة توتر نفسي» و«فقد 3 كيلوجرامات من وزنه في ساعات بسبب فيروس المعدة» مذكرة القراء بأنه يقترب من تحطيم رقم قياسي في نظافة الشباك مع منتخب بلجيكا.

بيد أن صحيفة «آس» ردت بإحصائيات مضادة: «كورتوا تلقى 152 هدفاً في تشيلسي ونسبه تلقيه هدفاً هي 0.99 هدف في كل مباراة، وفي أتلتيكو مدريد اهتزت شباكه 125 مرة في 154 مباراة والنسبة هي 0.81 وفي جنك فريقه الأول اهتزت شباكه ب49 هدفاً في 45 مباراة والنسبة 1.09 ومع الريال اهتزت شباكه ب59 هدفاً في 43 مباراة والنسبة هي 1.37. ودافع ايروين ليمينز مدرب الحراس في منتخب بلجيكا عن مواطنه وقال: «ربما يعاني من متلازمة دي خيا»، في إشارة لحارس مانشستر يونايتد وأخطائه مع منتخب إسبانيا التي دفعت المدرب لجلب كيبا حارس تشيلسي مكانه.

بيد أن مشكلة كورتوا الحقيقية كانت «متلازمة نافاس»، الحارس الكوستاريكي السابق الذي حصد 3 ألقاب أوروبية مع النادي فسجل نافاس أفضل حتى من الأيقونة إيكر كاسياس، لكن كورتوا تخلص من شبح نافاس مؤخراً عندما قالت وسائل الإعلام الاسبانية «مدريد أصبح له حارس من جديد».

ثقة الزملاء

جزء من تغير حظوظ كورتوا تغيير زيدان تكتيكه الى 2-4-4 مع فيرلان مندي كظهير أيسر وهو يدافع بشكل أفضل من مارسيلو ويحمي دائماً لاعب الوسط الذي أمامه ليصبح الفريق أقوى دفاعياً بتلقيه هدفاً وحيداً من مبارياته أمام خيتافي وبرشلونة وأتلتيك بلباو الشهر الماضي. ثقة لاعبي الريال بزميلهم أسهمت كثيراً في تركيزه، وعلق داني كارفخال بعد الفوز على خيتافي 3- صفر: «لم نفقد أبداً ثقتنا به».