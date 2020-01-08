الإمارات يتعاقد مع البرازيلي دياجو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الإمارات رسمياً مع اللاعب البرازيلي دياجو دا سيلفا حتى نهاية الموسم، وخضع اللاعب للفحص الطبي قبل التوقيع رسمياً لفرقة الصقور وتم التوقيع على بنود التعاقد بحضور خليل الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق الأول وفريق 19 سنة.

وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق الإمارات وخوض تجربة جديدة بالدوري الإماراتي بعد تجربته السابقة الناجحة مع نادي دبا الفجيرة.

وأكد أنه فضل عرض الصقور بعد مفاضلة بين عدة عروض من بعض الأندية الإماراتية والخليجية والبرازيلية، متمنياً أن يكون إضافة قوية للفريق في الموسم القادم.

وسبق لدياجو اللعب للنجم الساحلي التونسي كما لعب لفريق بالميراس البرازيلي إلى جانب خوضه تجارب مع أندية يابانية وكورية.