توتي يقاطع روما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، الذي يعمل حالياً وكيل لاعبين، وكلاء اللاعبين بعدم التعامل مع إدارة روما بعد تركه منصب «مدير ولاعب» في النادي في الصيف.

وقال توتي الذي لعب بقميص الذئاب 25 عاماً، رداً على سؤال «ماذا تفعل إذ كنت وكيل أعمال توتي صغير ؟»: «لا أرسله إلى روما، لأن روما سيبيعه بسرعة، الجميع يعرف أن إدارة روما أوقفتني عن اللعب. كان عندي عقد ل 6 سنوات كلاعب ومدير».