اخبار الرياضه

توتي يقاطع روما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توتي يقاطع روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، الذي يعمل حالياً وكيل لاعبين، وكلاء اللاعبين بعدم التعامل مع إدارة روما بعد تركه منصب «مدير ولاعب» في النادي في الصيف.

وقال توتي الذي لعب بقميص الذئاب 25 عاماً، رداً على سؤال «ماذا تفعل إذ كنت وكيل أعمال توتي صغير ؟»: «لا أرسله إلى روما، لأن روما سيبيعه بسرعة، الجميع يعرف أن إدارة روما أوقفتني عن اللعب. كان عندي عقد ل 6 سنوات كلاعب ومدير».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتي يقاطع روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا