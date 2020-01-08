خروج جماعي للاعبي الإمارات مـن دوليـة الفجـيرة لتـنـس الشـباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ودع لاعبو منتخب الإمارات منافسات بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب (ITF) تحت أعمار 18 سنة، التي انطلقت منافساتها أمس الأول بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم في نادي الفجيرة بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، تحت إشراف وتنظيم الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس، وكانت قرعة البطولة قد وضعت لاعبي المنتخب الوطني في مواجهات قوية أمام لاعبين رفيعي المستوى من أصحاب التصنيف العالمي.

وخسر كل من يوسف أحمد وأحمد عمر في الدور التمهيدي، أمام الأمريكي لفانج ماكسيميليان والدنماركي بوروب الكسندر، فيما قدم اللاعب عبدالله عبد العزيز أداء مميزاً أهله للفوز على نظيره الهولندي ويستفال ريكارد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-2) و(6-7) و(10-6)، قبل الخروج من الدور الثاني، بينما خسرت اللاعبة شيخة الجناحي أمام اللتوانية برانيتا ايميليا إلا أنها قدمت أداءً طيباً بالرغم من تفوق منافستها بالخبرة.

وأشاد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على الفجيرة، لافتاً إلى أن الهدف من المشاركة مواصلة التطور المنشود في الأداء من الناحيتين الفنية والذهنية عبر الاحتكاك وبما يتناسب والخطة الفنية المعتمدة من قبل إدارة الاتحاد، مشيداً بالمردود الجيد الذي قدمه لاعبو الإمارات بالرغم من عدم بلوغهم الأدوار النهائية.

ووصف التونسي هشام البراملي مدرب المنتخب الوطني مشاركة لاعبي الإمارات في البطولة بالإيجابية قياساً بالنسخ الماضية، مشيراً إلى أن المشاركة كانت مفيدة دون النظر إلى النتائج لكون المنافسات متطورة ومتقدمة ومعظم اللاعبين واللاعبات المشاركين من المصنفين في فئة الشباب على المستوى العالمي.