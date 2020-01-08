توران يعود إلى برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى التركي أردا توران أمس فترة الإعارة مع فريق باشاك شهير وسيعود إلى برشلونة الإسباني بعد عامين في إسطنبول.

وانضم توران (32 عاماً) إلى نادي باشاك شهير في يناير/ كانون الثاني 2018 معاراً من برشلونة، حيث عانى في صفوف الأخير من إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية.

شارك توران في 39 مباراة فقط مع باشاك شهير في جميع المسابقات، الذي فشل في الفوز بأي لقب في الموسمين الأخيرين.