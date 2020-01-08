«أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع أساطير الجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تؤكد بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف، مكانتها مجدداً بتقديم مزيج فريد يجمع بين أساطير رياضة الجولف مع النجوم الواعدين في قائمة أسماء لامعة ستكون في منافسة قوية للتتويج بكأس «الدلة» الشهير بالمنافسات التي تقام على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف بالفترة 23-26 يناير الجاري، بعدما أعلن المنظمون عن تأكيد مشاركة النرويجي فيكتور هوفلاند والياباني شوجو أماهيرا، أبرز ثنائي واعد في العالم بالوقت الحالي، ليتواجدا بالحدث رفقة الجنوب إفريقي شارل شوارتزل، المتوج بلقب الماسترز في مسيرته الحافلة.

ويشارك الثنائي هوفلاند وأماهيرا للمرة الأولى في البطولة المقبلة بدبي، لينضما إلى قائمة مملوءة بالأبطال المتوجين بألقاب البطولات الكبرى وبطولات الجولة الأوروبية وأعضاء كأس رايدر، وهما يتطلعان للمنافسة وبنفس الوقت التعلم من أصحاب الخبرة مثل شوارتزل الذي عانى إصابة في الموسم الماضي 2019، وهو يتطلع لاستعادة مستوياته في دبي، علماً أنه سبق له حصد 11 لقباً في الجولة الأوروبية خلال مسيرته منها لقب الماسترز في عام 2011، وهو يتسلح بالإرث العريق للاعبي جنوب إفريقيا في هذه البطولة تحديداً التي سبق لهم الفوز بها بواسطة إيرني إلس وواين ويستنر.

وستكون قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة المقبلة من البطولة أقوى مقارنة بالحدث الماضي الذي أقيم قبل 12 شهراً، وذلك بفضل عودة الأمريكي بريسون ديشامبو للدفاع عن اللقب، إلى جانب أبطال سابقين أبرزهم الدنماركي توماس بورن، الإسباني رافا كابريرا بيلو، الصيني هاتونج لي، الإسباني سيرجيو جارسيا، السويدي هنريك ستينسون والإنجليزي داني ويليت، إلى جانب لاعبين متوجين بعدة ألقاب في الجولة الأوروبية منهم الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود وإيان بولتر ولي ويستوود، إلى جانب بادرايج هارينجتون قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر المقبلة.

وتحدث اللاعب النرويجي هوفلاند الذي يحظى باهتمام الجماهير المحبة للجولف، الذي يعد من أبرز الأسماء الصاعدة في الوقت الحالي والساعي إلى حجز مقعده للمرة الأولى في كأس رايدر هذا العام حول مشاركته المقبلة في دبي، وقال: «قضيت السنوات الماضية ألعب في أمريكا أغلب الأوقات، لذلك أنا متحمس للحصول على هذه الفرصة بالقدوم إلى دبي، واحدة من الأمور الرائعة حينما تصبح محترفاً هو اللعب في العديد من الأحداث والملاعب التي شاهدتها وأنا أكبر كطفل، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك لا تختلف عن ذلك، كان هناك العديد من اللحظات الأسطورية فيها، ولا يمكن أن يخطر ببالي مكان أفضل للانطلاق في 2020 أفضل من نادي الإمارات للجولف خلال عدة أسابيع».

وبشكل مشابه، يصل الياباني أماهيرا إلى دبي وهو يتطلع لاستئناف مسيرته المزدهرة في المنافسات الدولية بعد تحقيق العديد من النجاحات في مسيرته، وقال: «أنا متحمس للقدوم إلى دبي للمرة الأولى في مشاركتي الأولى بالجولة الأوروبية، لم ألعب بكثرة خارج اليابان، لذلك هذه فرصة رائعة من أجل رؤية كيف هو أدائي إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم، كما سمعت الكثير من الأمور الرائعة حول الحدث وعن دبي كوجهة، لذلك لا أطيق الانتظار لتجربة جميع الأمور في وقت لاحق هذا الشهر».