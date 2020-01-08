هانى حتحوت لـ "محمد صلاح" : «وضح أنت مجتش ليه وحرمت محبيك من وجودك»

علق الإعلامي "هانى حتحوت"، علي غياب "محمد صلاح"، نجم منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن حفل جوائز الكاف قائلا : غيابه غير مبرر.
وتابع "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : كان لزاما عليه أن يتواجد كى يزيد الحفل بريقا,مؤكدا الحفل كان ناجحا جدا على المستوي التنظيمي، ولكن تواجد محمد صلاح كان سيزيده قوة
وأشار الي أن "صلاح" كان مطالب وضع خلافاته جانبا، مع مسئولى الاتحاد المصري للكرة
وأختتم "حتحوت" موجها حديثه لـ "محمد صلاح" قائلا : وضح أنت مجتش ليه وحرمت محبيك من وجودك
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