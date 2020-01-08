السيتي يحسم دربي "مانشستر" بثلاثية في شباك اليونايتد ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق نادي "مانشستر سيتي" فوزا عريضا علي غريمه ومضيفه "مانشستر يونايتد"،بنتيجة (3-1)، في عقر داره "ملعب أولد ترافورد" ، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وسجل أهداف السيتي كل من، بيرناردو سيلفا ، ورياض محرز، وأندرياس بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقائق 17، و33، و39.
بينما أحرز هدف اليونايتد ، ماركوس راشفورد ، لينتظر فريقه لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، يوم 29 من الشهر الجاري في الدقيقة 70.
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