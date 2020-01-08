شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم كهربا والشحات فى قائمة الفريق لمواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي تضم 21 لاعبا و التي تسافر بعد قليل إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وشهدت القائمة عودة حسين الشحات بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين في الدوري المصري ضد مصر للمقاصة ونادي مصر، كما يظهر محمود كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي الأفريقية .

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".