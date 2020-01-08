شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم كهربا والشحات فى قائمة الفريق لمواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر
ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .
وشهدت القائمة عودة حسين الشحات بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين في الدوري المصري ضد مصر للمقاصة ونادي مصر، كما يظهر محمود كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي الأفريقية .
وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.
خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".
ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كلاً من ـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى هناك أمس الأول الإثنين .
وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلومترًا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره.
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