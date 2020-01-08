شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثنائية الزمالك.. المقاصة ينافس إنبي والإنتاج على ضم وليد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويقدم وليد عادل عروضا طيبة مع طنطا في المباريات السابقة بالدوري وساهم في إحراز هدفي فريقه في مرمى الزمالك بالجولة الثانية عشر للدوري، وهو ما جعله محط اهتمام أكثر من نادي.

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جدير بالذكر أن وليد عادل وقع على الانتقال إلى طنطا لمدة موسم واحد مطلع الموسم الحالي ويتبقى له 6 شهور في عقده مع أبناء السيد البدوي ويحق له التوقيع لأي نادي حاليا بدون الرجوع إلى ناديه، لاسيما وأن اللاعب يخطط لخوض تجربة جديدة بحد الأندية المتقدمة بالدوري الممتاز.

وينافس المقاصة على ض وليد عادل ناديي إنبي والإنتاج الحربي، الذين أبديا إعجابهما بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرته على صناعة الفارق مع أي فريق يشارك معه.