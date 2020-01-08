شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاهلي تبدأ التوافد إلي مطار القاهرة للسفر إلى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعثة فريق الاهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، في التوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر اليوم الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كلاً من ـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى هناك أمس الأول الإثنين .

وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلومترًا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره. Advertisements من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم، موضحًا أن الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة، وقال عبد الحفيظ إن حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة في صالح الأهلي، وأوضح مدير الكرة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.