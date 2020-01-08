شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو قلب طيب".. رسائل الجماهير المصرية لمانى بعد فوزه بجائزة الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة هنأت جماهير الكرة المصرية النجم السنغالى المحترف فى صفوف ليفربول ساديو مانى بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، فى الحفل الذى أقيم بمدينة الغردقة مساء أمس، حيث تصدر هاشتاج "SadioMane" قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات تويتر.

انهالت التغريدات من خلال الهاشتاج، حيث يرى مستخدمو تويتر أن النجم السسنغالى يستحق الجائزة لإصرار وكفاءته، قال أحمد صلاح: "أبو قلب طيب والمجتهد واللى عافر سنين ورا الجائزة ووقف مع محرز وصلاح في تكريمهم.. جيه الوقت أخيرا أن ابن القرية الصغيرة في السنغال يستلم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا كأصدقائه ويسجل اسمه بحروف من ذهب في القارة السمراء"، وكتب محمد: "ياجماعه أقسم بالله ساديو ماني دا من اكتر الناس المظلومة اللى شوفتها فى حياتى ولمجرد أنه إنسان سوي فهو مهدور حقه".





وكتب ماجد الأسد: "مبروك لساديو ماني جائزة جت بعد تعب في المناسبة دي أحب أنى اتكلم عنه بأمانة ماني من اللعيبة اللي من بداية متابعتي ليهم وهو في الساوث وهو عنده موهبة بيشتغل عليها يوم بعد يوم وموسم ورا موسم لحد ما بقى من نجوم الصف الأول في أوروبا".





وقال أخر: "مصر هتكون نفس الدولة المستضيفة والمنظمة لنفس الحفل السنوى للكاف سنتين أو تلاته مقبلين متعوضه السنين الجاية يا مو"، ويرى محمد العويطى من خلال تغريدته: "إحنا أكتر شعب فى العالم انتقد ساديو ماني في السنتين اللي صلاح لعبهم جنبه بسبب حبنا في صلاح وأكتر شعب ف نفس الوقت فرح أن ماني أخد الجايزة السنة دي لأنه يستحقها".





وفاز النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.

ونجح مانى المولود فى 10 أبريل 1992، فى التتويج بالجائزة للمرة الأولى فى مسيرته الكروية، بعدما تواجد فى قائمة الثلاثة الاوائل خلال النسخ الثلاث الماضية، حيث حصل على المركز الثالث عامى 2016 و2017، وحل وصيفا فى العام الماضى خلف النجم المصرى محمد صلاح.

Advertisements

وفاز مانى بثلاثة ألقاب مع ليفربول فى العام الماضى، وهى "دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية"، حيث تألق نجم السنغال بشكل خاص في مراحل خروج المغلوب بمسابقة تشامبيونزليج، سجل هدفين على ملعب بايرن ميونيخ في فوز الريدز 3-1 بدور الـ 16، ثم هدفاً في الفوز بنتيجة 6-1 في المجموع بدور الثمانية على بورتو البرتغالي.

وواصل ماني تألقه في بداية الموسم الجارى 2019-2020 حين سجل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليقود ليفربول للفوز على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الإضافي.

وفى كأس العالم للأندية، صنع مانى هدف الفوز لزميله روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية ضد فلامنجو.

كما قاد مانى منتخب السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي وإحتلال المركز الرابع في سباق تتويج بجائزة "الكرة الذهبية" متفوقاً على محمد صلاح.

وسجل مانى هدفين مع السنغال في مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا 2019، في الفوز على كينيا 3-0، وفي دور الـ 16 سجل الهدف الوحيد للفوز على أوغندا.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.