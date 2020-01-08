شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يهنئ ساديو مانى بجائزة الأفضل: يستحق أن يكون مثالاً لكل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رئيس السنغال ماكى سال، مواطنه اللاعب ساديو مانى، على حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، فى الحفل الذى أقيم بمدينة الغردقة مساء أمس، وكتب على تويتر: "سعد وفخور ونيابة عن الشعب السنغالى، تهانينا الحارة إلى ساديو مانى بعد الفوز على الكرة الذهبية الإفرقية.. برافو مرة أخرى.. ويستحق أن يكون مثالاً لكل الشباب".



رئيس السنغال ماكي سال

وفاز النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.

ونجح مانى المولود فى 10 أبريل 1992، فى التتويج بالجائزة للمرة الأولى فى مسيرته الكروية، بعدما تواجد فى قائمة الثلاثة الأوائل خلال النسخ الثلاث الماضية، حيث حصل على المركز الثالث عامى 2016 و2017، وحل وصيفا فى العام الماضى خلف النجم المصرى محمد صلاح.

وفاز مانى بثلاثة ألقاب مع ليفربول فى العام الماضى، وهى "دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية"، حيث تألق نجم السنغال بشكل خاص في مراحل خروج المغلوب بمسابقة تشامبيونزليج، سجل هدفين على ملعب بايرن ميونيخ في فوز الريدز 3-1 بدور الـ16، ثم هدفاً فى الفوز بنتيجة 6-1 في المجموع بدور الثمانية على بورتو البرتغالى.

Advertisements

وواصل مانى تألقه في بداية الموسم الجارى 2019-2020 حين سجل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليقود ليفربول للفوز على تشيلسى 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الإضافي.

وفى كأس العالم للأندية، صنع مانى هدف الفوز لزميله روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية ضد فلامنجو.

كما قاد مانى منتخب السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي وإحتلال المركز الرابع في سباق تتويج بجائزة "الكرة الذهبية" متفوقاً على محمد صلاح.

وسجل مانى هدفين مع السنغال في مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا 2019، في الفوز على كينيا 3-0، وفي دور الـ 16 سجل الهدف الوحيد للفوز على أوغندا.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.