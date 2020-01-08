النشرة الرياضية| جائزة ماني.. قرارات مرتضى.. وإنجاز جديد لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة، والتي جاء أبرزها تتويج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
هدف العقد.. إنجاز جديد لصلاح مع ليفربول (فيديو)
مرتضى منصور يجدد رفضه خوض السوبر في قطر
وسط غياب الممتاز.. مرتضى يعلن 6 قرارات ثورية
متفوقاً على صلاح.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا 2019
طارق حامد يخسر.. بلايلي أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2019
أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا
تشكيل إفريقيا المثالي.. صلاح المصري الوحيد
الجزائري بلماضي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا
أبو ريدة يتسلم الجائزة.. مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد أفريقي في 2019
صلاح ثانيا.. ماني يتفوق بفارق شاسع في تصويت الأفضل بأفريقيا
صلاح يوجه رسالة لماني بعد تتويجه بالأفضل في أفريقيا
مترجم "أون سبورت" لمصراوي: "كاف" يتحمل مسؤولية ترجمة حفل الأفضل
رئيس كاف يلوح بمعاقبة الزمالك بسبب السوبر.. ويعلق على غياب صلاح
قائمة الأهلي.. غياب 8 لاعبين عن رحلة زيمبابوي.. وعودة إكرامي
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