محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التهئنة للسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بعد حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.
وكتب محرز، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الأربعاء باللغة الإنجليزية: "تهانينا لساديو على جائزته التي يستحقها".
وأضاف مازحًا: "آسف لعدم تمكني من الحضور، ولكن كان عليّ البدء في تسجيل الأهداف من أجل النسخة المقبلة للجائزة في 2020".
وغاب محرز عن الحفل الذي أقيم في الغردقة لارتباطه بخوض مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، والتي نجح خلالها في قيادة السيتي للفوز (3-1) بعد تسجيله الهدف الثاني.
وأتم صاحب الـ28 عاما المتوج بأمم أفريقيا 2019 تغريدته لماني قائلا: "آراك السنة المقبلة إن شاء الله".
يُذكر أن ساديو ماني حصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بينما جاء محمد صلاح ثانيا في التصويت، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر محرز يوجه رسالة لماني ويتأسف لعدم حضور حفل كاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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