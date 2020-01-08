أبوريدة يعلق على تتويج مصر بأفضل اتحاد كرة قدم في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أبدي المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، سعادته بفوز الاتحاد المصري بجائزة أفضل اتحاد في قارة إفريقيا عن العام الماضي، في حفل الأفضل داخل القارة السمراء.

وقال أبو ريدة في تصريحاته عقب حصوله على الجائزة :"يشرفني الوقوف أمامكم للمرة الثانية خلال 3 سنوات فقط".

وأضاف أبو ريدة :"فزنا بهذه الجائزة في المرة الأولى قبل سنتين، نظرا للجهود المبذولة في تعظيم المشاركة المجتمعية في كرة القدم، والنجاح في تأهل منتخب مصر إلى بطولة أمم أفريقيا 2017 في الجابون، بعد غياب دام ثلاث نسخ متتالية، والوصول إلى نهائي هذه البطولة في نفس الوقت، وكذلك النجاح في التأهل إلى كأس العالم بروسيا، بعد غياب 28 عاما عن البطولة الأهم عالميا".

وأكد :"يجب منح جائزة هذا العام لمن يستحقها، إلى فخامة رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي، ومن بعده جميع المسؤولين بالدولة المصرية، وخاصة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصديقي العزيز الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، لقد نجحوا في فعل المستحيل لإعادة بناء وتجديد الملاعب في غضون خمسة أشهر فقط من إعلان قرار الاتحاد الأفريقي بأن مصر ستكون البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

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وأوضح :"أريد أن أقدم هذه الجائزة إلى جميع مسؤولي الأمن المصريين، لما بذلوه من جهود مذهلة لتأمين هذا الحدث الضخم، ليؤكدوا للعالم بأسره أن مصر ستبقى إلى الأبد أرض الأمن والسلامة والأمان".

وتابع :"أقدم هذه الجائزة لزملائي في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك أخص بها أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، والمتطوعين المذهلين، وجماهير كرة القدم المصرية الذين احتضنوا نظرائهم من أفريقيا والعالم وقدموا نموذجا رائعا ومثاليا في تشجيع وعشق وطنهم".

وأنهى حديثه بشكر رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد على هذه الجائزة وزملائه رؤساء اتحادات القارة، وتمنى لهم كل التوفيق من أجل مستقبل لامع لكرة القدم في إفريقيا.

وكان هاني أبوريدة ومجلسه قد تقدموا باستقالتهم بعد خسارة مصر لمباراة جنوب أفريقيا في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة.