"صديق عزيز".. ماني "الأفضل في أفريقيا" يتحدث عن علاقته بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي على حبه لزميله محمد صلاح، مشيرا الى أن المصري يؤدي بشكل جيد والجميع في مصر فخور بما يقدمه.

وتفوق ساديو ماني على الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا في حفل أقيم بمدينة الغردقة في مصر.

وقال ساديو ماني في تصريحات لقناة "أون سبورت" "أحب اللعب بجوار محمد صلاح، هو صديق عزيز ويؤدي بشكل طيب، أعلم أن الجميع في مصر فخور بما يقدمه".

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وواصل "سنستمر في اللعب معا، وسنستمر في الاستمتاع وامتاع كل من يحبون كرة القدم".

وكان محمد صلاح الذي لم يحضر حفل "كاف" لأفضل لاعب في أفريقيا بمدينة الغردقة المصرية قد نشر رسالة على "انستجرام" وقام بتهنئة ساديو ماني بعد حصوله على الجائزة.

واستمر ماني في تصريحاته قائلا "سعيد جداً بالتتويج بالجائزة، لم يكن الأمر سهلا في وجود كل هؤلاء العظماء".

واختتم تصريحاته قائلا "أحب ما أفعله في كرة القدم، وحتى أخر يوم لي في الملاعب سأقاتل من أجل التتويج بالجوائز الجماعية والفردية".