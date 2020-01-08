قائمة الأهلي.. غياب 8 لاعبين عن رحلة زيمبابوي.. وعودة إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي لمواجهة فريق بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة حارس المرمى شريف إكرامي بعد تعافيه من الإصابة، بجانب تواجد المهاجم مروان محسن بعدما أثبتت الآشعة التي أجراها على وجه القدم إمكانية لحاقه بالمباراة.

واستبعد فايلر الثنائي صالح جمعة وصلاح محسن من القائمة لأسباب فنية، وسط غياب كل من حسين الشحات، حمدي فتحي، سعد سمير، رمضان صبحي، محمود وحيد وحسام عاشور للإصابة.

وتواجد الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة الأهلي بعدما أنهى الجهاز الإداري للنادي إجراءات قيد اللاعب في القائمة الإفريقية للفريق.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي.

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الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

يُذكر أن الأهلي جمع ست نقاط في أول ثلاث جولات بالمسابقة القارية ليتساوى مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة الثانية بلا نقاط.