محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أكد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أحقية السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019. وتفوق ساديو ماني على الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا في حفل أقيم بمدينة الغردقة في مصر. Advertisements ولم يحضر الثنائي محمد صلاح ورياض محرز للحفل. وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد وسيتي بكأس كاراباو "جائزة مستحقة بكل تأكيد لساديو ماني، لقد قدم موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب بلاده". وأكمل "هارد لك للثنائي العربي صلاح ومحرز، أتمنى أن يواصلا العمل في الفترة المقبلة من أجل حصد الجائزة في المستقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوتريكة يعلق على تتويج ماني بالأفضل في أفريقيا.. ويوجه رسالة لصلاح ومحرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.