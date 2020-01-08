رئيس كاف يلوح بمعاقبة الزمالك بسبب السوبر.. ويعلق على غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيتم تطبيق القانون واللوائح على أي نادي لن يشارك في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن رفضه خوض فريقه لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر.

وقال رئيس "كاف" خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقد على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا "هناك قانون سيتم تطبيقه على النادي الذي لن يشارك في السوبر".

وأعلن "كاف" في وقت سابق عن استضافة قطر لمباراة السوبر بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 14 فبراير المقبل.

وسبق وانتقد مرتضى منصور قرار "كاف" بشأن منح قطر حق استضافة كأس السوبر، وأعلن رفضه لخوض المباراة في أكثر من مناسبة، ولم يمانع لعب الزمالك المباراة في تونس.

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من جانبه، أكد رئيس كاف أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة لم يرسلوا أي خطاب اعتذار لـ"كاف" بشأن حفل الأفضل.

ولم يحضر الثنائي صلاح ومحرز لمدينة الغردقة للتواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا عام 2019، وكذلك اللاعبة النيجيرية التي توجت بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا.

وقال أحمد أحمد في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الحفل "ليس لدي تعليق على عدم حضور صلاح ومحرز، عليكم بسؤالهما عن سبب عدم التواجد".

ولم يكشف محمد صلاح عن سبب عدم حضوره لحفل "كاف" بينما يشارك رياض محرز في مباراة مع ناديه بكأس كارباو.

واختتم أحمد أحمد تصريحاته قائلا "لم يرسل أي أحد خطاب اعتذار عن عدم الحضور كنوع من التقدير للكاف".

الجدير بالذكر، أن السنغالي ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، متفوقا على محمد صلاح وساديو ماني.