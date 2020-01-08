سيتي يقسو على يونايتد بثلاثية في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

مان سيتي تقدم مبكرًافي الدقيقة 17 عن طريق لاعبه برناردو سيلفا في الدقيقة 17 قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 33 قبل أن يُسجل أندرياس بيريرا، لاعب يونايتد هدفًا في مرماه في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو مان يونايتد تحسين النتيجة ولكنهم لم ينجحوا سوى في تسجيل هدفًا في الدقيقة 70 عن طريق لاعبهم ماركوس راشفورد.