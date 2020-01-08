مترجم "أون سبورت" لمصراوي: "كاف" يتحمل مسؤولية ترجمة حفل الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال محمد عبدالفتاح، أحد المترجمين الفوريين لحفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي بقناة "On sport"، إنه وزميل آخر كانا مكلفان بترجمة بعض أجزاء الحفل، فيما تم إسناد الجزء الأكبر لمترجم يتبع الاتحاد الأفريقي "كاف".

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأفريقي استعان بعدد من المترجمين داخل الحفل، فيما تواجدت داخل استوديو قناة أون سبورت، وكان دورنا يقتصر على التدخل حال حدوث أي طارئ.

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وتابع: "هناك علامات تعجب على أداء المترجمين الفوريين، قمنا بترجمة المؤتمر الصحفي وتصريحات جمال بلماضي مدرب الجزائر وساديو ماني لاعب السنغال".

وأثارت الترجمة الفورية لحفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم، جدلا كبير على مواقع التواصل، وسط انتقادات لأداء المترجمين وضعف أداءهم في بعض الجمل والفقرات التي قِيلت في أثناء الحفل.

يُذكر أن السنغالي ساديو ماني حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بينما جاء زميله المصري محمد صلاح ثانيا في التصويت، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث.