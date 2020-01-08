صلاح يوجه رسالة لماني بعد تتويجه بالأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تهنئة خاصة لزميله السنغالي ساديو ماني بعد حصد الأخير لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019. ونشر صلاح صورة لماني بالجائزة في "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها بالإنجليزية: "مبروك يا أخي". Advertisements وغاب صلاح عن حضور الحفل الذي أقيم في الغردقة مساء اليوم الثلاثاء. يُذكر أن ماني حصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بينما جاء محمد صلاح ثانيا في التصويت، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث.

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