شاهد.. رد فعل محمد صلاح على تتويج الاتحاد المصري بالأفضل في إفريقيا

كتبت: سارة جاب الله
علق النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا لعام 2019 والتي توج بها الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة.
ونشر صلاح صورة لابنته مكة وهي مبتسمة
استضافت مصر مساء أمس الثلاثاء حفل الأفضل في أفريقيا والتي من خلالها الاتحاد المصري كأفضل اتحاد لعام 2019 بينما توج رفيق صلاح في ليفربول السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.
جدير بالذكر أن توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين متتاليتين عام 2017 وعام 2018.
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