أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي قائمة المارد الأحمر في مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي بالجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات. أجاي - حسين الشحات. خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

وخرج من القائمة حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود وحيد وحسام عاشور بسبب الإصابة وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.. انضمام "كهربا" واستبعاد "جمعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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