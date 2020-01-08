مانشستر سيتي يكتسح اليونايتد بثلاثية بعقر داره في كأس الرابطة الإنجليزية

فاز مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد ، بتفوق الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب أولد ترافورد ، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .
أفتتح التسجيل البرتغالي بيرناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، في الدقيقة 17 ، من
ثم في الدقيقة 33 ، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتي، بعد أن استغل تمريرة بيرناردو سيلفا له ، ليراوغ دي خيا ويحرز الهدف.
وفي الدقيقة 39 ، سجل أندرياس بيريرا مدافع الونايتد هدف بنيران صديقة بعد أن اصطدمت به الكرة التي تصدي لها دي خيا، لكنها سكنت الشباك، ثم سجل ماركوس راشفورد هدف تقليص الفارق للشياطين الحٌمر، في الدقيقة 70.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الموافق 29 يناير من الشهر الجاري.
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