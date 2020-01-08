بعد تتويج ساديو ماني ..ننشر ترتيب الأفضل بأفريقيا لعام 2019

توج الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، متفوقًا على محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وجاء ترتيب الأفضل بأفريقيا لعام 2019، بعدد الأصوات كالتالي:
المركز الأول، ساديو ماني بـ 477 نقطة.
المركز الثاني، محمد صلاح بـ325 نقطة.
المركز الثالث، رياض محرز بـ 267.
ونجح النجم السنغالي بالتتويج بالجائزة الأفضل بعد تتويجه مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، عقب الفوز على توتنهام في المباراة النهائية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي نظمته مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.
وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسمين الماضيين على التوالي.
وشهد الحفل غياب محمد صلاح، ورياض محرز عن حضور الحفل، بعد تأكد فوز أسد التيرانجا ساديو ماني بجائزة الأفضل داخل القارة السمراء لعام 2019.
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