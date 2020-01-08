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رسميًا | ليفربول يُعير أحد لاعبيه إلى سوانسي سيتي

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محمد ماهر 0 تبليغ

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أعلن نادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء ان لاعب الفريق الشاب ريان بريوستر سيقضي ما تبقى من الموسم الحالي معاراً لفريق سوانسي سيتي.

ويعد بريوستر 19/ عاماً/ أحد اللاعبين الناشئين الذين ينتظرهم مستقبل باهر في البلاد، وكان هدافا للمنتخب الإنجليزي للشباب الذي توج بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً في .2017

وبأنتقاله إلى سوانسي، سوف يجتمع شمل بريوستر مع المدرب ستيف كوبر، الذي كان مديراً فنياً لمنتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 17 عاماً.

وقال بريوستر للموقع الرسمي لسوانسي :” أنا متحمس للغاية لأكون جزءاً من هذا. في هذه اللحظة، يعد فريق سوانسي أفضل فريق إنضم له على سبيل الإعارة. أريد أن أساعد سوانسي في الصعود للدوري الممتاز”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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