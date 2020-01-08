"ساديو ماني" يتوج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا

توج ساديو ماني، نجم ليفربول ومنتخب السنغال، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، لأول مرة في مسيرته.



وتسلم ماني، الجائزة، مساء الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الغردقة المصرية.



وتفوق ماني على منافسيه محمد صلاح، زميله في ليفربول، ورياض محرز، نجم مانشستر سيتي، اللذين لم يحضرا الحفل.



وبذلك كسر ماني سيطرة صلاح على الجائزة، حيث توج بها الفرعون المصري في العامين الماضيين.



وقدم ماني أداءً رائعا في 2019، حيث فاز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما قاد السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.



وكان النجم السنغالي دخل القائمة النهائية للمرشحين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، لكنه لم ينجح في الظفر بها.



وبات ساديو ماني، أول لاعب سنغالي يفوز بالجائزة منذ أن حققها مواطنه الحاج ضيوف عام 2002.

المصدر: موقع كورة

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