رياضة | حصاد جوائز الكاف 2019.. ماني وبلماضي والبلايلي الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد جوائز الكاف 2019.. ماني وبلماضي والبلايلي الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم على حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في سهيل بمدينة الغردقة، لذلك نرصد لكم في السطور التالية جميع الجوائز التي وزعت في الحفل.

حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

- وتوج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، متفوقا على الثنائي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

-وحصد يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة والمنتخب الجزائري على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019 متفوقًا على طارق حامد، لاعب الزمالك، والتونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي.

- توج جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2019، متفوقا على السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، والتونسي مُعين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي.

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- كما توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في عام 2019.

- توج صانع الألعاب الدولي الجزائري، رياض محرز، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2019، بهدفه في شباك نيجيريا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

- وتوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019، متفوقا على المنتخب السنغالي صاحب المركز الثاني.

-توج المنتخب الكاميرون للسيدات بجائزة أفضل منتخب نسائي خلال عام 2019.

- وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عن عام 2019، متفوقا على النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني)، الإيفوارى فيكتور أوسيمين (ليل الفرنسي).