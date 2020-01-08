رياضة | مانشستر سيتي يهزم اليونايتد بثلاثية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم اليونايتد بثلاثية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي :-

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وسجل برناردو سيلفا هدف فريق مانشستر سيتي الأول في اللقاء، وعزز رياض محرز النتيجة بالهدف الثاني، واحرز بيريرا الهدف الثالث للسيتي بالخطأ في مرماه، وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بالهدف الوحيد لمانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة.

وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط.